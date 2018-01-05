Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Шэньчжэне

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Россиянка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

Шарапова в трёх сетах уступила представительнице Чехии Катерине Синяковой — 2:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут. 

Соперницей Синяковой по финалу станет румынка Симона Халеп.

Ранее сообщалось, что Халеп обыграла Ирину-Камелию Бегу в полуфинале турнира WTA в Шэньчжэне.

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