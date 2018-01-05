Определилась возможная соперница Шараповой в финале турнира WTA в Шэньчжэне

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Стало известно имя первой финалистки турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Ею стала румынка Симона Халеп, обыгравшая в полуфинале свою соотечественницу Ирину-Камелию Бегу со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Вторая финалистка определится в противостоянии российской теннисистки Марии Шараповой и чешской спортсменки Катерины Синяковой.

Ранее сообщалось, что Тимея Бачински из Швейцарии не выступит на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии по теннису.

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