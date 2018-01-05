Швейцарская теннисистка Бачински снялась с Открытого чемпионата Австралии

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Швейцарская спортсменка Тимея Бачински не выступит на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Как сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA), Бачински в настоящее время продолжает восстанавливаться после операции на руке.

При этом отмечается, что швейцарка проводит тренировки на корте.

28-летняя Бачински имеет в своём активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим достижением швейцарки на Australian Open является выход в третий круг соревнований.

Ранее стало известно, что россиянка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире WTA в австралийском Сиднее.

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