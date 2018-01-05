Швейцарская теннисистка Бачински снялась с Открытого чемпионата Австралии
Bacsinszky out of Australian Open. No surprise, as still rehabbing and recovering from hand surgery. Great to see she’s already on the practice court. https://t.co/im8YmF9m2H— WTA Insider (@WTA_insider) 5 января 2018 г.
Как сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA), Бачински в настоящее время продолжает восстанавливаться после операции на руке.
При этом отмечается, что швейцарка проводит тренировки на корте.
28-летняя Бачински имеет в своём активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим достижением швейцарки на Australian Open является выход в третий круг соревнований.
Ранее стало известно, что россиянка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире WTA в австралийском Сиднее.