Теннисистка Павлюченкова не выступит на турнире в Сиднее

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Павлюченкова приняла решение отказаться от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Сиднее.

Об этом сообщается на официальной странице турнира в социальной сети Twitter.

Отмечается, что Павлюченкова решила сняться с соревнований, а её место займёт соотечественница Екатерина Макарова.

Турнир WTA в Сиднее пройдёт с 7 по 13 января.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс отказался от выступления на Открытом чемпионате Австралии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119