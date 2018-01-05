Теннисистка Павлюченкова не выступит на турнире в Сиднее
Россиянка Анастасия Павлюченкова приняла решение отказаться от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Сиднее.
Unfortunately, Anastasia Pavlyuchenkova has withdrawn from #SydneyTennis. She will be replaced in the main draw by Ekaterina Makarova.— Sydney International (@SydneyTennis) 5 января 2018 г.
Об этом сообщается на официальной странице турнира в социальной сети Twitter.
Отмечается, что Павлюченкова решила сняться с соревнований, а её место займёт соотечественница Екатерина Макарова.
Турнир WTA в Сиднее пройдёт с 7 по 13 января.
Ранее сообщалось, что американская теннисистка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс отказался от выступления на Открытом чемпионате Австралии.
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