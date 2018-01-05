Теннисистка Павлюченкова не выступит на турнире в Сиднее

Россиянка Анастасия Павлюченкова приняла решение отказаться от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Сиднее.

Unfortunately, Anastasia Pavlyuchenkova has withdrawn from #SydneyTennis. She will be replaced in the main draw by Ekaterina Makarova. — Sydney International (@SydneyTennis) 5 января 2018 г.

Об этом сообщается на официальной странице турнира в социальной сети Twitter.

Отмечается, что Павлюченкова решила сняться с соревнований, а её место займёт соотечественница Екатерина Макарова.

Турнир WTA в Сиднее пройдёт с 7 по 13 января.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс отказался от выступления на Открытом чемпионате Австралии.