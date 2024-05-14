Мбаппе — о своём участии в Олимпийских играх: решение зависит не от меня

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своём возможном участии в Олимпиаде в Париже.

«Все знают ситуацию. Решение зависит не от меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Олимпийские игры пройдут независимо от того, буду ли я присутствовать на них или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция — это спортивная страна, открытая миру», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне 25-летний француз сыграл за ПСЖ 47 матчей, забил 44 гола и отдал десять результативных передач. Его контракт с клубом истекает этим летом. По информации СМИ, Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с мадридским «Реалом», который выступает против участия футболиста в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов посоревноваться с Усэйном Болтом в беге на сто метров.