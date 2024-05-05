Кривцов — болельщикам после матча с «Ахматом»: я больше вас хочу выиграть чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов пообщался с болельщиками после поражения от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.

«Я больше вас хочу выиграть чемпионство! Мне 22 года, я в финале не сыграл» — говорит Кривцов на видео, размещённом в Telegram-канале фанатов чёрно-зелёных.

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».

Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате.

«Ахмат» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.