Кривцов — болельщикам после матча с «Ахматом»: я больше вас хочу выиграть чемпионство
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Я больше вас хочу выиграть чемпионство! Мне 22 года, я в финале не сыграл» — говорит Кривцов на видео, размещённом в Telegram-канале фанатов чёрно-зелёных.
Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».
Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате.
«Ахмат» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция.
Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.