RT в Telegram
Подпишись

Кривцов — болельщикам после матча с «Ахматом»: я больше вас хочу выиграть чемпионство

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов пообщался с болельщиками после поражения от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.
Кривцов — болельщикам после матча с «Ахматом»: я больше вас хочу выиграть чемпионство
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Я больше вас хочу выиграть чемпионство! Мне 22 года, я в финале не сыграл» — говорит Кривцов на видео, размещённом в Telegram-канале фанатов чёрно-зелёных.

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».

Единственный гол на 46-й минуте забил Мохамед Конате.

«Ахмат» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить