Адвокат Канатан: Промеса могут экстрадировать в Нидерланды в течение 30 дней

Адвокат Керем Канатан высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Если все условия будут соблюдены, то в целом экстрадиция в Нидерланды может произойти в течение 30 дней. Я буду удивлён, если Промес не окажется в Нидерландах в этом году. Я ожидаю подобного исхода», — цитирует Канатана ESPN.

Напомним, что во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В начале мая стало известно, что дело о ДТП закрыто.

Также в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее в «Спартаке» заявили, что дело об экстрадиции Промеса ещё рассматривается.