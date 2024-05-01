В «Спартаке» заявили, что дело об экстрадиции Промеса ещё рассматривается

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае (ОАЭ) закрыто.

«Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции ещё рассматривается. Поэтому данная информация ничего не означает. Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

Он добавил, что клуб следит за ситуацией и помогает Промесу.

Напомним, что во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Также в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее в прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие дела Промеса в ОАЭ.