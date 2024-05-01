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В Прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие дела Промеса в ОАЭ

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В пресс-службе Прокуратуры Нидерландов прокомментировали информацию о том, что дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае (ОАЭ) закрыто.
В Прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие дела Промеса в ОАЭ
  • РИА Новости

«Дело Промеса в ОАЭ закрыто? По вопросу возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды мы должны отправить вас к правительству ОАЭ», — цитирует представителя пресс-службы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Также в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что первое слушание об экстрадиции Промеса в Нидерланды может пройти в режиме онлайн.

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