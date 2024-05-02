Суд Амстердама проведёт слушание по двум делам Промеса 20 сентября

Пресс-секретарь суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила, что 20 сентября состоится заседание по обеим апелляциям нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Первое слушание по двум делам Квинси Промеса состоится 20 сентября», — цитирует Зейлстру РИА Новости.

Напомним, что во время сборов «Спартака» в ОАЭ игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В начале мая стало известно, что дело о ДТП закрыто.

Также в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее в «Спартаке» заявили, что дело об экстрадиции Промеса ещё рассматривается.