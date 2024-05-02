Генсек РФС: Безруков — весёлый игрок, но нельзя шутить про честность игры
- РИА Новости
«Я прекрасно понимаю, что игрок молодой, весёлый. Но нельзя шутить, например, про религию, про ценность человеческой жизни и про честность игры. Это неудачная шутка», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».
25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».
Ранее Владимир Быстров назвал безобидной шутку полузащитника «Рубина» Безрукова.