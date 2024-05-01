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Генич: Слишкович не будет главным тренером «Спартака»

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Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что Владимир Слишкович не будет назначен главным тренером «Спартака».
Генич: Слишкович не будет главным тренером «Спартака»
  • РИА Новости

«Слишкович не будет главным тренером «Спартака». И по-моему, здесь надо подвести под этим черту. Я знаю, что «Спартак» ищет тренера, ищет иностранного тренера. И тут карт-бланш дали Аморалу. И в скором времени, наверное, на какой-то кандидатуре остановятся», — сказал Генич в эфира «Матч ТВ».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович.

Как сообщает Daily Mail, «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Мойесу.

Ранее Слишкович признался, что не ожидал отставки Абаскаля из «Спартака».

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