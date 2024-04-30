Слишкович признался, что не ожидал отставки Абаскаля из «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал уход из клуба Гильермо Абаскаля.

«Тренера меняют при плохих результатах. Именно это случилось с Абаскалем. Лично я думал, что это подождёт до конца сезона, но это произошло раньше», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

14 апреля клуб объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович. Под его руководством красно-белые выдали серию из четырёх матчей без поражений.

Ранее сообщалось, что голландец Паскаль Янсен не возглавит «Спартак».