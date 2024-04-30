RT в Telegram
Подпишись

Слишкович признался, что не ожидал отставки Абаскаля из «Спартака»

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал уход из клуба Гильермо Абаскаля.
Слишкович признался, что не ожидал отставки Абаскаля из «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Тренера меняют при плохих результатах. Именно это случилось с Абаскалем. Лично я думал, что это подождёт до конца сезона, но это произошло раньше», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

14 апреля клуб объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович. Под его руководством красно-белые выдали серию из четырёх матчей без поражений.

Ранее сообщалось, что голландец Паскаль Янсен не возглавит «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить