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Правящая партия Армении заявила об отсутствии планов обсуждать отставку Пашиняна

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В армянской правящей партии «Гражданский договор» заявили, что не намерены обсуждать вопрос отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Правящая партия Армении заявила об отсутствии планов обсуждать отставку Пашиняна
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом рассказал заместитель председателя партии, депутат Ваагн Алексанян, передаёт ТАСС. 

«Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса», — сказал он. 

По словам депутата, внеочередные парламентские выборы также не планируются. 

Ранее член «Гражданского договора» Саргис Ханданян заявил, что премьр Армении не намерен уходить в отставку

О теоретической возможности начать процедуру импичмента Пашиняна заявлял глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протесты в Армении. 

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