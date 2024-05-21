Правящая партия Армении заявила об отсутствии планов обсуждать отставку Пашиняна

В армянской правящей партии «Гражданский договор» заявили, что не намерены обсуждать вопрос отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом рассказал заместитель председателя партии, депутат Ваагн Алексанян, передаёт ТАСС.

«Что касается заявления оппозиции о начале процесса импичмента премьер-министра, то она не сможет его начать, ну а если и начнет, то провалится. Я не представляю, зачем нам обсуждать вопрос отставки Пашиняна, в стране нет политического кризиса», — сказал он.

По словам депутата, внеочередные парламентские выборы также не планируются.

Ранее член «Гражданского договора» Саргис Ханданян заявил, что премьр Армении не намерен уходить в отставку.

О теоретической возможности начать процедуру импичмента Пашиняна заявлял глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протесты в Армении.