Лидер протестов в Армении допустил возможность процедуры импичмента Пашиняна

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты в Армении, заявил о теоретической возможности начать процедуру импичмента премьера страны Никола Пашиняна.

«Вы знаете, что две оппозиционные фракции согласились начать процедуру импичмента. Но у них 35 голосов (при необходимых 36. — RT). Я дважды встречался с независимым депутатом Ишханом Закаряном, и он не отклонил присоединение к этому процессу», — приводит слова архиепископа РИА Новости.

Об этом он сказал в ходе митинга в Ереване.

По его словам, осталось два важных вопроса: найти ещё 18 голосов депутатов и определиться с кандидатом в премьеры.

Как пишет Sputnik Армения, для запуска процедуры импичмента нужно представить собственного кандидата в премьеры и собрать 36 подписей за 24 часа после взятия бланка.

Далее, собрав все подписи, нужно за 48—72 часа инициировать голосование. Для импичмента необходимо как минимум 54 голоса.