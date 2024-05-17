Правящая партия Армении заявила, что Пашинян не намерен оставлять свой пост

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен уходить в отставку.

Об этом на брифинге сказал член правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян, передаёт ТАСС.

Ханданян подчеркнул, что сменить правительство в Армении можно только легитимным путём через парламентские выборы 2026 года.

Никол Пашинян и партия «Гражданский договор» не собираются обсуждать вопрос отставки, о которой говорит оппозиция, отметил Ханданян.

Ранее глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты в Армении, заявил о теоретической возможности начать процедуру импичмента Пашиняна.