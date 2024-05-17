RT в Telegram
Подпишись

Правящая партия Армении заявила, что Пашинян не намерен оставлять свой пост

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен уходить в отставку.
Правящая партия Армении заявила, что Пашинян не намерен оставлять свой пост
  • РИА Новости

Об этом на брифинге сказал член правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян, передаёт ТАСС.

Ханданян подчеркнул, что сменить правительство в Армении можно только легитимным путём через парламентские выборы 2026 года.

Никол Пашинян и партия «Гражданский договор» не собираются обсуждать вопрос отставки, о которой говорит оппозиция, отметил Ханданян.

Ранее глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты в Армении, заявил о теоретической возможности начать процедуру импичмента Пашиняна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить