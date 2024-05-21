Сотрудница немецкой редакции RT переехала в Россию, где получила временное убежище. Дагмар Хенн опасалась за свою жизнь в Германии. Её историю рассказали на Первом канале.

«Когда я увидела эти шествия с портретами Бандеры и узнала, какую роль играли немецкие фонды при финансировании украинских неонацистских партий, я поняла: нам всё время лгали», — сообщила Хенн.

Журналистка открыто поддержала ДНР и ЛНР и стала одним из авторов книги «Честный Донбасс». Она не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о военной спецоперации и фейки о Буче.

На родине против неё возбудили уголовное дело за «публичное приуменьшение военных преступлений». По её словам, в Германии запрещено даже задаваться вопросом о причинах проведения СВО.

Временное убежище Дагмар получила в начале апреля после запроса RT в МВД.