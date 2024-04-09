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Журналистка немецкой редакции RT Дагмар Хенн получила временное убежище в России

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Журналистка немецкой редакции RT Дагмар Хенн, одна из авторов книги «Честный Донбасс», получила временное убежище в России, она опасалась за свою жизнь в Германии.
Журналистка немецкой редакции RT Дагмар Хенн получила временное убежище в России
  • AFP
  • © Lionel BONAVENTURE

Хенн не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о спецоперации и фейки о Буче, за это в Германии её могли осудить якобы за публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений.

Ранее Дагмар уже обвинили в цитировании закрытого судебного постановления по делу немецкой журналистки Алины Липп, которая переехала в Россию из-за травли за освещение СВО.

Матери Алины в прошлом году выдали ВНЖ после запроса RT в МВД. До этого к пожилой женщине приходила немецкая полиция, её банковский счёт заблокировали без объяснения причин, после чего она, как и дочь, уехала в Россию.

В начале апреля корреспондент, пишущий для люксембургского медиахолдинга RTL и немецкой телерадиокомпании WDR, опубликовал в сети скриншот с чеком из «Ашана», где закупалась Дагмар Хенн, что лишь подтверждает факт её преследования.

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