Карпин — о победе над «Оренбургом»: до гола Комличенко на табло был какой‑то сюрреализм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Оренбургом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Что почувствовал, когда Комличенко забил в концовке? Почувствовал то, что и было на табло до этого, какой‑то сюрреализм был. У «Ростова» было всё: и игра, и моменты, но счёт на табло этого не отображал», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Встреча в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе оренбургского клуба отличился Хорди Томпсон (12-я минута). У «Ростова» мячи забили Роналдо (81-я) и Николай Комличенко (90 + 5).

Таким образом, оренбургский клуб остался на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 26 очков. «Ростов» занимает шестую строчку (40 баллов).

Ранее «Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ и покинул зону стыковых матчей.