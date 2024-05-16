Europe1: выход России к Харькову станет крайне тяжёлым ударом по Украине

Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжёлым ударом по Украине.

Об этом в эфире телеканала Europe1 заявил журналист Винсент Эрвуэ.

По его словам, российские войска совершили прорыв на севере рядом с границей.

«В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом», — сказал Эрвуэ.

Ранее артиллерия ВС России группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области.

Также сообщалось, что ВСУ перебросили элитных штурмовиков на Харьковское направление из-под Часова Яра.

Кроме того, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей.