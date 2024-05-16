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Экс-сотрудница ЦРУ Коффлер: Россия найдёт в Нигере военное снаряжение США

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Эвакуация американских военных из Нигера приведёт к тому, что американское снаряжение окажется в руках российских военных.

Такое мнение в интервью Fox News выразила экс-сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффлер.

По её словам, любая оставленная в Африке уходящими американскими военными военная аппаратура станет «трофеем России».

«Эти системы будут захвачены, изучены и... позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения», — сказала Коффлер.

Ранее сообщалось, что военные США в Нигере нервничают из-за прихода специалистов России.

Позже в Пентагоне объявили о выводе войск из Нигера.

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