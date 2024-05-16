Экс-сотрудница ЦРУ Коффлер: Россия найдёт в Нигере военное снаряжение США
Такое мнение в интервью Fox News выразила экс-сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффлер.
По её словам, любая оставленная в Африке уходящими американскими военными военная аппаратура станет «трофеем России».
«Эти системы будут захвачены, изучены и... позволят оснастить российское оружие средствами, снижающими эффективность американского вооружения», — сказала Коффлер.
Ранее сообщалось, что военные США в Нигере нервничают из-за прихода специалистов России.
Позже в Пентагоне объявили о выводе войск из Нигера.