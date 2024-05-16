ФСБ: группу организаторов незаконной миграции задержали в Приморье

Группа организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержана в Приморье.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России, возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Задержанных отправили под стражу.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.

Депутат Госдумы Александр Якубовский также предложил внести изменения в Уголовный кодекс, в частности увеличить срок наказания и повысить сумму штрафа за организацию незаконной миграции. Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.