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Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.
Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов
  • РИА Новости

Соответствующее видео опубликовала в Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, Колокольцев подчеркнул важность работы по пресечению и раскрытию преступлений со стороны мигрантов, поручил немедленно реагировать на сигналы, поступающие от жителей, публикации в СМИ и соцсетях.

Ранее стало известно, что Министерство науки и высшего образования России заявило, что все 12 университетов, которые имели полномочия проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнёрами.

Отмечается, что теперь экзамены для иностранцев будут проводиться лишь университетами и государственными или же муниципальными организациями.

Рособрнадзор также допустил проверку устной речи на экзамене для трудовых мигрантов.

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