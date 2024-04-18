РБК: Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для трудовых мигрантов

Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи.

Об этом пишет РБК.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить оценку говорения (проверку устной речи) в экзамен для трудовых мигрантов», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что в период пребывания в России большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять «именно устную коммуникацию» с россиянами.

Ранее в Приамурье мигрантам запретили работать в перевозках и торговле.

Также вузы предупредили о недопустимости нарушений в экзаменах для иностранцев.