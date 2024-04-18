РБК: Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для трудовых мигрантов
Об этом пишет РБК.
«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить оценку говорения (проверку устной речи) в экзамен для трудовых мигрантов», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что в период пребывания в России большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять «именно устную коммуникацию» с россиянами.
Ранее в Приамурье мигрантам запретили работать в перевозках и торговле.
Также вузы предупредили о недопустимости нарушений в экзаменах для иностранцев.