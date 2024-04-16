В Приамурье мигрантам запретили работать в перевозках и торговле

В Приамурье установили запрет на работу мигрантов по патентам в пассажирских перевозках (в том числе такси) и торговле.

Об этом говорится на сайте администрации Амурской области.

«Губернатор области Василий Орлов подписал постановление о запрете на привлечение иностранных работников по патентам в отдельные виды экономической деятельности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет распространяется на сферу пассажирских перевозок и деятельности такси, на оптовую и розничную торговлю (в том числе фруктами, овощами и иными продуктами) и т. д.

В течение трёх месяцев работодатели обязаны привести численность иностранных работников в соответствие с новыми нормами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что подписал указ о запрете на шесть месяцев предоставлять работу на основе патентов иностранным гражданам по 35 видам экономической деятельности в регионе.