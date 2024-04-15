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В Крыму ввели временный запрет на трудоустройство иностранцев в ряде сфер

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что подписал указ о запрете на шесть месяцев предоставлять работу на основе патентов иностранным гражданам по 35 видам экономической деятельности в регионе.
В Крыму ввели временный запрет на трудоустройство иностранцев в ряде сфер
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По словам Аксёнова, в Крыму выявили более 500 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, при этом около 100 из них работали незаконно.

«Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определённые сферы», — говорится в публикации. 

В соответствующем указе говорится, что запрет вводится на шесть месяцев и распространяется на 35 видов экономической деятельности. 

Ранее власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте.

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