В Крыму ввели временный запрет на трудоустройство иностранцев в ряде сфер
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Аксёнова, в Крыму выявили более 500 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, при этом около 100 из них работали незаконно.
«Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определённые сферы», — говорится в публикации.
В соответствующем указе говорится, что запрет вводится на шесть месяцев и распространяется на 35 видов экономической деятельности.
Ранее власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте.