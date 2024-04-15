В Крыму ввели временный запрет на трудоустройство иностранцев в ряде сфер

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что подписал указ о запрете на шесть месяцев предоставлять работу на основе патентов иностранным гражданам по 35 видам экономической деятельности в регионе.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Аксёнова, в Крыму выявили более 500 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, при этом около 100 из них работали незаконно.

«Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определённые сферы», — говорится в публикации.

В соответствующем указе говорится, что запрет вводится на шесть месяцев и распространяется на 35 видов экономической деятельности.

Ранее власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте.