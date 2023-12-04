В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси

Власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства. Уточняется, что работодателям, в частности, запретили привлекать мигрантов для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов указом запретил привлекать иностранцев к работе на транспорте. В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам водить автомобиль в России, а также открывать ИП и приобретать недвижимое имущество.