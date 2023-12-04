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В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси

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Власти Тюменской области продлили до конца 2024 года запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте.
В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что работодателям, в частности, запретили привлекать мигрантов для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов указом запретил привлекать иностранцев к работе на транспорте.

В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам водить автомобиль в России, а также открывать ИП и приобретать недвижимое имущество.

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