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В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам водить машину в России

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Нелегальным мигрантам в России могут запретить водить автомобиль, а также открывать ИП и приобретать недвижимое имущество. Об этом говорится в законопроекте МВД России.
В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам водить машину в России
  • РИА Новости

Для мигрантов, не имеющих оснований для пребывания в России или предоставивших недостоверные данные, предлагают ввести режим контролируемого пребывания, передаёт ТАСС.

Министерство предлагает ввести, в частности, запрет на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретение автомобилей или недвижимого имущества.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 16 мигрантов в подмосковной Электростали. Причиной этому послужило нарушение ими миграционного законодательства.

В октябре депутаты Госдумы предложили запретить мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования и такси.

Они предлагают законодательно установить недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

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