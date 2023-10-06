В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах
- РИА Новости
Документ внесли депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов, Михаил Делягин, Николай Новичков, Яна Лантратова и Александр Аксененко.
Они предлагают законодательно установить недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Также инициаторы законопроекта предлагают ограничить привлечение мигрантов к системе школьного образования, деятельности легкового такси, перевозкам грузовым транспортом.
По мнению депутатов, в последнее время фиксируется рост негативного отношения российских граждан к росту числа неквалифицированных иностранных работников.