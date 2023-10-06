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В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах

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Депутаты Госдумы предлагают запретить мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования и такси.
В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах
  • РИА Новости

Документ внесли депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов, Михаил Делягин, Николай Новичков, Яна Лантратова и Александр Аксененко.

Они предлагают законодательно установить недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Также инициаторы законопроекта предлагают ограничить привлечение мигрантов к системе школьного образования, деятельности легкового такси, перевозкам грузовым транспортом.

По мнению депутатов, в последнее время фиксируется рост негативного отношения российских граждан к росту числа неквалифицированных иностранных работников.

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