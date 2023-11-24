Полицейские задержали 16 работников склада Wildberries в Электростали

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали 16 работников Wildberries. Причиной этому послужило нарушение ими миграционного законодательства.

Как сообщает 24 ноября «МВД МЕДИА», задержаны были сотрудники сортировочного центра «Электросталь». В отношении них составили протоколы по статьям о незаконном осуществлении трудовой деятельности, а также о нарушении режима пребывания в России и другим.

«В настоящее время полицейские продолжают работу по противодействию незаконной миграции», — говорится в сообщении.

Каждого из задержанных оштрафовали на сумму от 2 до 5 тыс. рублей. Троих работников Wildberries ждёт выдворение из страны.

Ранее маркетплейс Wildberries сообщил о проверке документов сотрудников в сортировочном центре «Электросталь».