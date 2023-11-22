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В Магаданской области запретили привлекать иностранцев к работе на транспорте

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов указом запретил привлекать иностранцев к работе на транспорте.
В Магаданской области запретили привлекать иностранцев к работе на транспорте
  • Gettyimages.ru

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение... иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в указе.

Уточняется, что речь идёт о регулярных перевозках пассажиров городскими, пригородными и междугородними автобусами, а также легковым такси.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило закон, вводящий ряд запретов для нелегальных мигрантов.

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