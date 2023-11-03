МВД России подготовило закон, вводящий ряд запретов для нелегальных мигрантов

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова заявила, что ведомство подготовило проект закона, запрещающего нелегальным мигрантам регистрировать транспорт, открывать счета и заключать брак в России.

Об этом она рассказала на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап».

По её словам, ожидается, что в ближайшее время документ будет внесён в Госдуму.

«Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счёта, то есть перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности. Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции.