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МВД России подготовило закон, вводящий ряд запретов для нелегальных мигрантов

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Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова заявила, что ведомство подготовило проект закона, запрещающего нелегальным мигрантам регистрировать транспорт, открывать счета и заключать брак в России.
МВД России подготовило закон, вводящий ряд запретов для нелегальных мигрантов
  • РИА Новости

Об этом она рассказала на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап».

По её словам, ожидается, что в ближайшее время документ будет внесён в Госдуму.

«Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счёта, то есть перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности. Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции.

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