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Бастрыкин поручил создать группы для работы с преступлениями в сфере миграции

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции.
Бастрыкин поручил создать группы для работы с преступлениями в сфере миграции
  • © СК РФ

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель СК России поручил создать следственные группы, специализирующиеся на расследовании преступлений указанной категории», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что вместе с этим он потребовал направить усилия на выявление и расследование должностных преступлений, совершаемых в миграционной сфере. 

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов.

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