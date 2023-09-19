Бастрыкин поручил создать группы для работы с преступлениями в сфере миграции
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.
«Председатель СК России поручил создать следственные группы, специализирующиеся на расследовании преступлений указанной категории», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что вместе с этим он потребовал направить усилия на выявление и расследование должностных преступлений, совершаемых в миграционной сфере.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов.