Бастрыкин поручил создать группы для работы с преступлениями в сфере миграции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель СК России поручил создать следственные группы, специализирующиеся на расследовании преступлений указанной категории», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что вместе с этим он потребовал направить усилия на выявление и расследование должностных преступлений, совершаемых в миграционной сфере.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов.