Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов

Интересы россиян превыше притока мигрантов, заявил президент России Владимир Путин на сессии ВЭФ.

«Важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное. Прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации», — сказал он.

По словам президента, если стране необходим приток мигрантов, то следует выбирать тех, кто нужен для развития российской экономики.

Путин также призвал аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в страну и не допустить появления гетто, как в других странах.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга.

25 августа суд арестовал напавшего в Нахабине на девушку мигранта из-за её шорт.