Суд арестовал напавшего на девушку из-за шорт в Нахабине мигранта

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что суд отправил под стражу мигранта, который напал на девушку в подмосковном Нахабине из-за шорт.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем посёлке Нахабино», — цитирует её «МВД МЕДИА».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.

Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.