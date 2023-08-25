Суд арестовал напавшего на девушку из-за шорт в Нахабине мигранта
- РИА Новости
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем посёлке Нахабино», — цитирует её «МВД МЕДИА».
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.
Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.