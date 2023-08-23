Полиция задержала ударившего девушку за шорты в Нахабине мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.

РИА Новости

Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего. Ранее сообщалось, что полицейские уже приступили к поиску и задержанию злоумышленника, который совершил нападение на девушку в подмосковном Нахабине из-за её шорт.