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Полиция задержала ударившего девушку за шорты в Нахабине мужчину

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подмосковном Нахабине ударил девушку из-за того, что ему не понравилось, как она одета. В частности, ему не понравились её спортивные шорты.
Полиция задержала ударившего девушку за шорты в Нахабине мужчину
  • РИА Новости

Сама пострадавшая рассказала RT детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские уже приступили к поиску и задержанию злоумышленника, который совершил нападение на девушку в подмосковном Нахабине из-за её шорт.

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