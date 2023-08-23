Полицейские приступили к расследованию нападения в подмосковном Нахабине
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Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
«Сегодня в Московской области в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по г. о. Красногорск поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку», — указывается в заявлении.
По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов уже занимаются установлением личности и задержанием злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку из-за шорт.