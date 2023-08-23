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Полицейские приступили к расследованию нападения в подмосковном Нахабине

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Полицейские приступили к поиску и задержанию злоумышленника, который совершил нападение на девушку в подмосковном Нахабине из-за её шорт.
Полицейские приступили к расследованию нападения в подмосковном Нахабине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Сегодня в Московской области в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по г. о. Красногорск поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов уже занимаются установлением личности и задержанием злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку из-за шорт.

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