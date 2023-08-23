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В подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку из-за шорт

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В подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку из-за слишком коротких шорт во время её пробежки.
В подмосковном Нахабине мужчина напал на девушку из-за шорт
  • Gettyimages.ru

Пострадавшая утверждает, что он ударил её в лицо со словами: «Ты чё так выглядишь?»

После того как она отбежала, молодой человек продолжил преследование. За девушку вступились местные жители. Заступившемуся за пострадавшую мужчине нападавший заявил, что девушка не может быть спортсменкой.

В настоящий момент неизвестно, отреагировали как-либо правоохранительные органы на данный инцидент или нет.

Ранее МВД России опубликовало видео нападения мигрантов на сотрудников правоохранительных органов в московском метро, а также кадры их задержания и допроса.

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