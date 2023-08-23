Пострадавшая от нападения из-за шорт в Нахабине рассказала о произошедшем

Девушка, на которую напал мужчина в Нахабине из-за шорт, поделилась с RT подробностями инцидента.

«Просто бежала, навстречу какой-то мужчина шёл, как-то занимал большую часть дороги и как будто мешал мне пробежать. Я думала, он что-то хочет спросить», — рассказала она.

По её словам, она сняла наушник, чтобы выслушать его, а он начал ей говорить: «Чё ты тут бегаешь, почему ты так одета?» После этого, даже не дождавшись ответа, он просто ударил её в лицо.

Вместе с этим муж пострадавшей заявил RT, что сам опросил людей, которые находились на спортплощадке в момент инцидента, и ищет записи с камер.

Ранее сообщалось, что полицейские уже приступили к поиску и задержанию злоумышленника, который совершил нападение на девушку в подмосковном Нахабине из-за её шорт.