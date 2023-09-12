Путин призвал не допустить появления гетто в России

Президент России Владимир Путин призвал аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в страну и не допустить появления гетто.

Модератор сессии ВЭФ напомнил о появлении в других странах целых районов с мигрантами, и в некоторые из них не может попасть даже полиция.

«Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве», — заявил президент.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга.

25 августа суд арестовал напавшего в Нахабине на девушку мигранта из-за её шорт.