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Путин призвал не допустить появления гетто в России

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Президент России Владимир Путин призвал аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в страну и не допустить появления гетто.
Путин призвал не допустить появления гетто в России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Модератор сессии ВЭФ напомнил о появлении в других странах целых районов с мигрантами, и в некоторые из них не может попасть даже полиция.

«Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве», — заявил президент.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга.

25 августа суд арестовал напавшего в Нахабине на девушку мигранта из-за её шорт.

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