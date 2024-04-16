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Вузы предупредили о недопустимости нарушений в экзаменах для иностранцев

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Рособрнадзор предупредил пять российских вузов о недопустимости нарушений требований к проведению экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев.
Вузы предупредили о недопустимости нарушений в экзаменах для иностранцев
  • Gettyimages.ru

«Пяти вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований... и выдаче иностранным гражданам сертификата», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что предупреждения объявили РУДН, СПбГУ, Институту русского языка им. А.С. Пушкина, РГПУ им. А.И. Герцена и Псковскому государственному университету. 

Трудовые мигранты в России обязаны знать русский язык. Однако многие в состоянии общаться на работе лишь с земляками. Ради эксперимента RT отправил на тестирование приезжего, совершенно не знающего русский язык. О том, как он получил сертификат, — читайте в репортаже специального корреспондента Алексея Боярского.

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