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РИА Новости: ВСУ строят оборонительные сооружения у больниц и домов под Харьковом

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ВСУ используют административные здания, школы и частные дома для постройки оборонительных сооружений в населённых пунктах под Харьковом.

Об этом рассказал командир одного из батальонов группировки «Север» с позывным Балашов, передаёт РИА Новости.

По словам военного, инженерные сооружения противника были достаточно серьёзно оборудованы и укреплены.

«Потому что там видно, что это всё рылось не вручную, а техникой, в районе психбольницы, в районе школы, детского сада и частично в частной застройке это всё было укреплено», — отметил Балашов.

Ранее ВСУ перебросили элитных штурмовиков на Харьковское направление из-под Часова Яра.

Также сообщалось, что часть населения Харьковской области ждёт прихода России.

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