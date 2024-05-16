РИА Новости: ВСУ строят оборонительные сооружения у больниц и домов под Харьковом
Об этом рассказал командир одного из батальонов группировки «Север» с позывным Балашов, передаёт РИА Новости.
По словам военного, инженерные сооружения противника были достаточно серьёзно оборудованы и укреплены.
«Потому что там видно, что это всё рылось не вручную, а техникой, в районе психбольницы, в районе школы, детского сада и частично в частной застройке это всё было укреплено», — отметил Балашов.
Ранее ВСУ перебросили элитных штурмовиков на Харьковское направление из-под Часова Яра.
Также сообщалось, что часть населения Харьковской области ждёт прихода России.