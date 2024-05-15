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РИА Новости: часть населения Харьковской области ждёт прихода России

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Часть населения Харьковской области ждёт прихода России и не эвакуируется.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщила одна из жительниц подконтрольной ВСУ территории региона.

По её словам, для мирных жителей официальной эвакуации нет.

«Глава посёлка просто говорит «уезжайте». У кого есть возможность из проукраинских — бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей.

Также стало известно, что ВСУ при отступлении планировали произвести подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области, инженеры совместно со штурмовиками группировки «Север» ВС России произвели разминирование после штурма населённого пункта Пыльная.

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