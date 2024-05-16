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Роскачество предложило выдавать участникам туррынка сертификаты China Friendly

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Роскачество поддержит ассоциацию «Мир без границ» и вместе с ней будет выдавать участникам туристического рынка сертификаты China Friendly. Кроме того, организация также предлагает перевести данный стандарт в статус ГОСТа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Отмечается, что выдаваемый специальный знак China Friendly будет размещаться на объектах туриндустрии.

Также информация о прошедших сертификацию предприятиях будет включена в реестр Росаккредитации и базы данных турагрегаторов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году в Китайской Народной Республике побывали более 730 тыс. россиян.

Также сообщалось, что товарооборот Китая и России вырос на 4,7%.

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