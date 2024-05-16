Роскачество предложило выдавать участникам туррынка сертификаты China Friendly
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Отмечается, что выдаваемый специальный знак China Friendly будет размещаться на объектах туриндустрии.
Также информация о прошедших сертификацию предприятиях будет включена в реестр Росаккредитации и базы данных турагрегаторов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году в Китайской Народной Республике побывали более 730 тыс. россиян.
Также сообщалось, что товарооборот Китая и России вырос на 4,7%.