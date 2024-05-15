Путин: в прошлом году в КНР побывали более 730 тысяч россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году в Китайской Народной Республике побывали более 730 тыс. россиян.

Текст интервью российского лидера в преддверии визита в КНР китайскому информагентству «Синьхуа» опубликован на сайте Кремля.

«В современном российском обществе интерес к китайской культуре и искусству также высок. Китайский язык в нашей стране изучают около 90 тыс. студентов и школьников», — отметил президент.

Путин посетит Китай с государственным визитом 16—17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург впервые принял участие в международной туристической выставке Incentive Travel & Conventions, Meetings China (IT & CM China) в Шанхае.