Петербург впервые принял участие в туристической выставке в Шанхае
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на городскую администрацию.
Петербург активно развивает сотрудничество с КНР. В Смольном выразили надежду, что турпоток из Китая восстановится.
Экспозиция Петербурга на выставке будет работать до 28 марта. Гостям расскажут об актуальных всесезонных предложениях для путешествий, маршрутах и точках притяжения.
Ранее сообщалось, что факультет индустрии спорта и туризма открылся в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ).