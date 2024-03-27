Петербург впервые принял участие в туристической выставке в Шанхае

Санкт-Петербург впервые принял участие в международной туристической выставке Incentive Travel & Conventions, Meetings China (IT & CM China) в Шанхае.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на городскую администрацию.

Петербург активно развивает сотрудничество с КНР. В Смольном выразили надежду, что турпоток из Китая восстановится.

Экспозиция Петербурга на выставке будет работать до 28 марта. Гостям расскажут об актуальных всесезонных предложениях для путешествий, маршрутах и точках притяжения.

Ранее сообщалось, что факультет индустрии спорта и туризма открылся в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ).