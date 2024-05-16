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Российский военный назвал расчёты беспилотников приоритетной целью в зоне СВО

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Расчёты беспилотников, в том числе FPV-дронов, являются приоритетной целью в зоне спецоперации.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил российский военнослужащий с позывным «Воробей».

«Цель номер один сейчас — это расчёты БПЛА и FPV-дронов. Сами точно так же работаем, если находим артиллерию, либо видим антенны выносные, то есть это FPV-расчёты, либо расчёт мавиков (беспилотники Mavic. — RT), приоритет идёт на них», — рассказал он.

15 мая десантники-миномётчики уничтожили пункт управления БПЛА с расчётом на правом берегу Днепра в Запорожской области

Ранее директор ФСО России Дмитрий Кочнев заявил, что методика уничтожения беспилотников самолётного типа FPV-дронами эффективна.

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