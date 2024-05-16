Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином
Российский лидер прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом 16 мая. Он посетит Пекин и Харбин.
В столице Китая пройдут переговоры на высшем уровне — встреча Путина и Си Цзиньпина начнется в узком формате, а затем продолжится в расширенном составе с участием представительных делегаций двух стран.
Ранее сообщалось, что Путин передвигается на Aurus по Пекину.
Этот визит стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.