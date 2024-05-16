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Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине для переговоров с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом 16 мая. Он посетит Пекин и Харбин.

В столице Китая пройдут переговоры на высшем уровне — встреча Путина и Си Цзиньпина начнется в узком формате, а затем продолжится в расширенном составе с участием представительных делегаций двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин передвигается на Aurus по Пекину.

Этот визит стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.

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