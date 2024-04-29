Гафин: «Динамо» не хочет отдавать Тюкавина в другой российский клуб

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина в летнее трансферное окно.

«Это вам надо спрашивать в той раздевалке «Зенита», что они планируют предпринять. Мы, конечно, не хотим отдавать Тюкавина в другой российский клуб», — цитирует Гафина Sport24.

«Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Тюкавин.

На счету игрока 13 мячей в лиге. Он занимает третье место в бомбардирской гонке. Лидером является Матео Кассьерра из «Зенита», у которого в активе 16 голов.

Ранее Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо».