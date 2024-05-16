Россия и КНР будут противодействовать политизации работы ВОЗ

Россия и Китай продолжат координацию в сфере здравоохранения и будут противодействовать попыткам политизировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом говорится в подписанном лидерами России и КНР совместном заявлении двух стран.

«В интересах укрепления здоровья населения во всех странах мира стороны продолжат тесную координацию по вопросам глобального здравоохранения», — цитирует документ ТАСС.

В тексте заявления отмечается координация Москвы и Пекина «в контексте поддержки раскрытия роли Всемирной организации здравоохранения и противодействия попыткам политизации её деятельности».

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали ряд документов о сотрудничестве двух стран.