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Россия и КНР будут противодействовать политизации работы ВОЗ

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Россия и Китай продолжат координацию в сфере здравоохранения и будут противодействовать попыткам политизировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Россия и КНР будут противодействовать политизации работы ВОЗ
  • РИА Новости

Об этом говорится в подписанном лидерами России и КНР совместном заявлении двух стран.

«В интересах укрепления здоровья населения во всех странах мира стороны продолжат тесную координацию по вопросам глобального здравоохранения», — цитирует документ ТАСС.

В тексте заявления отмечается координация Москвы и Пекина «в контексте поддержки раскрытия роли Всемирной организации здравоохранения и противодействия попыткам политизации её деятельности».

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали ряд документов о сотрудничестве двух стран.

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